10:22 (мск), источник: Комсомольская правда
В Иркутском районе учеников перевели на дистанционное обучение из-за холодов
Из дома школьники будут учиться до 16 декабря.
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Школы Иркутского района перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщает администрация района. С наступлением морозов управление образования рекомендовала руководителям школ самостоятельно определять порог понижения температуры, после которого дети могут оставаться дома.
— Переход на дистанционную форму обучения связан с очень низкой температурой воздуха на улице. А также в целях профилактики гриппа и ОРВИ. Учиться из дома школьники будут до 16 декабря, — отмечают в администрации района.
Кроме того, родителям напоминают, чтобы они следили за подготовкой к урокам и выполнению заданий.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о погоде в Иркутской области с 11 до 17 декабря.