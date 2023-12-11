11:11 (мск), источник: АиФ Владивосток
В школе Лучегорска — нездоровая ситуация
В октябре там во время урока физкультуры нескольких шестиклассников заставили переодеться в костюмы химзащиты и противогазы.
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В свете последних трагических событий, произошедших в школе Брянска, жители Приморья всё более обеспокоены тем, чтобы подобное никогда не повторилось. Но откуда возьмётся гарантия, если налицо — тяжелейший конфликт. Речь идёт о средней школе № 4 города Лучегорска. В октябре там во время урока физкультуры нескольких шестиклассников заставили переодеться в костюмы химзащиты и противогазы.
Жертвы и посмешище
Возбуждено одновременно административное и уголовное дело. Прошло три месяца. Учитель физкультуры продолжает работать, вину не признаёт, извинений родителям и их детям не приносит. Очевидцы уверяют — и в школе, и в социальных сетях большинство «наехало» на меньшинство. Официальные лица посёлка позволяют себе выходить далеко за рамки приличия.
Фотография с щупленьким подростком, стоящим в спортивном зале в защитном войсковом костюме и противогазе, словно на лобном месте, обошла десятки сайтов. Его мать Анна Мартынова утверждает — ребёнка силой заставили облачиться в тяжёлую форму. И сделала это не учительница физкультуры Ирина Татаринцева, а её сын, 11-классник. Потом ученика выставили перед классом на посмешище, заставили бегать и отжиматься. Такая же участь постигла ещё троих.
«Старшеклассник начал “воспитывать” наших детей, по сути, вести урок, — говорит Анна Мартынова. — Ребята говорят, он применял силу, пугал! Заставил четверых бегать в защитных костюмах несколько кругов, отжиматься. Прошло два месяца — никто не слышал от учителя ни объяснений, ни извинений, она от класса отказалась, и теперь нас игнорирует. Родители жалуются — созданная ею на базе школы Юнармия из старшеклассников отличается дедовщиной по отношению к младшим детям».
«По данному факту следственным отделом по городу Дальнереченску следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, “Халатность”. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СУ СК по Приморскому краю.
«Статьи эти не столько штрафами опасны, сколько признанием вины — в этом случае у преподавателя крест на карьере будет стоять надолго, до конца жизни», — комментирует юрист Максим Чихунов.
Приложились словесно
Родителями пострадавших написаны заявления во многие официальные органы — от уполномоченного по правам человека в Приморском крае до президента страны. Сторонники учителя физкультуры также пишут в её защиту воззвания и петиции. Родители, дети и педагоги делятся на лагеря, конфликты вспыхивают на ровном месте.
«Сейчас на детей оказывают давление за любой обычный школьный недочёт. Сам директор проверяет у учеников содержимое ранцев, — говорит депутат Пожарского округа, отец сыновей — учеников школы Алексей Кудрявцев. — Учитель вину не признаёт. Пришлось отказаться от классного руководства 6-го класса хорошему преподавателю. Всё можно решить мирным путём. Но посмотрите — из-за чего случилась стрельба в Брянске? Неужели нас ничему не учит жизнь?».
Однако в социальных сетях школы всё делается для того, чтобы война не угасла никогда.
Вот цитата бывшего завуча школы, авторитетного человека: «Люди, которые видят в своих невоспитанных детках ангелочков, — кляузники, недолюди. Таким гадам нужно давать отпор» — сообщение пестрит не только нецензурной бранью, но и грамматическими ошибками.
Приложился словесно к детям и сотрудник местных правоохранительных органов (по словам родителей, муж директора школы), выразившись, мол, «растят негодяев, заслужили».
«При проведении проверки установлен ряд нарушений в действиях учителя и руководителя образовательной организации. В педагогическом коллективе тяжёлая, конфликтная атмосфера, это в целом сказывается и на обучающем, и на воспитательном процессе. Предложила комплекс мероприятий по устранению нарушений и исправлению ситуации», — отчиталась о поездке в Лучегорск Уполномоченный по делам ребёнка в Приморье Ольга Романова. Расследование инцидента продолжается.