10:35 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Губернатор Кубани назвал количество отремонтированных многоэтажек в регионе
За десять лет действия программы капремонта в порядок приведены тысячи домов.
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Губернатор Краснодарского края рассказал во время общения с журналистами, что за десять лет в регионе капитально отремонтировали около 6,5 тысячи многоквартирных домов. За период действия программы капремонта в многоэтажках региона отремонтировали 3,5 тысячи крыш, 3,4 тысячи инженерных сетей, 1,1 тысячи фасадов. В 962 домах заменили 2,6 тысячи лифтов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Капитальный ремонт касается не только крупных городов, но и отдаленных станиц, что является одним из преимуществ программы. Всего условия проживания улучшили более полумиллиона человек.
Губернатор отметил, что при ремонтных работах используются только качественные строительные и отделочные материалы, оборудование отечественного производства. Чаще всего многоэтажки приводят в порядок местные подрядчики, которые стараются соблюдать сроки проведения работ.
В 2023 году в регионе поставлен рекорд — с помощью Фонда капитального ремонта отремонтировано более тысячи многоэтажек, что является самым высоким показателем.