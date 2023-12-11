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10:36 (мск), источник: НИА Кубань

Завтра в Краснодаре проведут мероприятия ко Дню Конституции России

В общественных местах — от парков до библиотек — организуют викторины, мастер-классы по изготовлению праздничных открыток, правовые игры и многое другое.

Источник: РИА "Новости"

В общеобразовательном учреждении № 46 юным жителям Краснодара торжественно вручат первые паспорта РФ.

С 9:30 утра до 14:30 часов дня караул школы № 94 будет нести Почетную Вахту Памяти на Посту № 1 у Вечного Огня.

Помимо этого, до 12 декабря краснодарцы старше 14 лет могут принять участие в ежегодном Всероссийском правовом диктанте.

Напомним, 12 декабря исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации. В краевой столице тематические мероприятия пройдут под хештегом #КонституцияРФ30, пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.

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