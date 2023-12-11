Завтра в Краснодаре проведут мероприятия ко Дню Конституции России

В общеобразовательном учреждении № 46 юным жителям Краснодара торжественно вручат первые паспорта РФ.
С 9:30 утра до 14:30 часов дня караул школы № 94 будет нести Почетную Вахту Памяти на Посту № 1 у Вечного Огня.
Помимо этого, до 12 декабря краснодарцы старше 14 лет могут принять участие в ежегодном Всероссийском правовом диктанте.
Напомним, 12 декабря исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации. В краевой столице тематические мероприятия пройдут под хештегом #КонституцияРФ30, пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.