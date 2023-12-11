10:57 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Белорусский врач предупредил о повышении риска инфаркта миокарда зимой
Белорусский врач объяснил, почему зимой повышается риск инфаркта миокарда.
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Белорусский врач, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов предупредил о повышении риска инфаркта миокарда зимой в эфире телеканала ОНТ. На это обратило внимание издание sb.by.
В частности, Шевцов назвал взаимосвязь между риском инфаркта и низкой температурой, поскольку при ней сосуды сужаются, а сердце получает меньше кислорода. А среди сезонных заболеваний, повышающих вероятность сердечного приступа, врач назвал грипп и ангину.
Шевцов напомнил симптомы инфаркта миокарда:
— Головокружение, холодный пот, одышка, чувство нехватки воздуха, сильные боли в области сердца, ускоренное или ритмичное сердцебиение и не только.
При первых же подозрениях инфаркта необходимо обратиться за медпомощью, поскольку его последствия непредсказуемы.
Также специалист добавил, что инфаркт в последние годы молодеет, становится нередким у мужчин не только 35−60 лет, но и у более молодых людей. Известно также, что женщины страдают этим недугом в 5 раз реже мужчин.