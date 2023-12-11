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10:37 (мск), источник: МК.RU Крым

Начало недели в Крыму будет облачным и ветреным

Облачная погода в Крыму сохранится, но осадков станет меньше.

Сейчас в Остине: +1° 0 м/с 69% 750 мм рт. ст. +8°
Источник: МК.RU Крым

Начало новой рабочей недели в Крыму будет облачным, но существенных осадков не ожидается. Об этом пишет КИА со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра Крыма.

По информации ведомства, в Крыму ожидается облачная погода, воздух прогреется до +10 градусов. Также на полуострове будет дуть небольшой ветер скоростью до 13 метров в секунду. Местами будут идти незначительные дожди.

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