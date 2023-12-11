10:37 (мск), источник: МК.RU Крым
Начало недели в Крыму будет облачным и ветреным
Облачная погода в Крыму сохранится, но осадков станет меньше.
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Начало новой рабочей недели в Крыму будет облачным, но существенных осадков не ожидается. Об этом пишет КИА со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра Крыма.
По информации ведомства, в Крыму ожидается облачная погода, воздух прогреется до +10 градусов. Также на полуострове будет дуть небольшой ветер скоростью до 13 метров в секунду. Местами будут идти незначительные дожди.