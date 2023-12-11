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10:34 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Президент Путин назначил в Кемеровской области девять судей

Указ президента был подписан 8 декабря.

Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов» 8 декабря — в нём значится назначение девяти судей в Кузбассе. Так, на шестилетний срок назначили:

Ивана Мухарева — судьёй Кировского районного суда;

Олесю Логвиненко — заместителем председателя Беловского городского суда;

Николая Куковинеца — заместителем председателя Междуреченского городского суда;

Татьяну Вебер — заместителем председателя Юргинского городского суда.

Судьями Кемеровского областного суда указом назначены Елена Бондарь и Денис Сальников. Кроме того, Елена Золотарёва была назначена судьёй Мариинского городского суда, Юлия Шандрамайло — судьёй Центрального районного суда, Светлана Смирнова — судьёй Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

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