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Спецоперация на Украине
11:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Свердловской области потеплеет до −14 градусов

Аномальные холода покинут Средний Урал 13 декабря.
Сейчас в Остине: +1° 0 м/с 69% 750 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловскую область после аномальных холодов придет потепление. В регионе температура поднимется до −14 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

— В понедельник дневного прогрева практически не будет. Пик похолодания придется в регионе в ночь на вторник, когда над областью расположится центр антициклона, сместившийся со стороны Республики Коми, — отметил синоптик.

Однако уже с 13 декабря в Свердловской области начнет прогреваться воздух. С этого дня в регионе будет зафиксирована температура −16 градусов. 14 числа температура воздуха опустится до −18 градусов. К выходным дневные значения достигнут отметок −10… −15 градусов.

Ранее свердловская Госавтоинспекция попросила автолюбителей быть осторожнее из-за холодов. Из-за аномальных морозов ситуация на трассах ухудшилась.

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