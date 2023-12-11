11:51 (мск), источник: Комсомольская правда
В Свердловской области потеплеет до −14 градусов
Аномальные холода покинут Средний Урал 13 декабря.
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В Свердловскую область после аномальных холодов придет потепление. В регионе температура поднимется до −14 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
— В понедельник дневного прогрева практически не будет. Пик похолодания придется в регионе в ночь на вторник, когда над областью расположится центр антициклона, сместившийся со стороны Республики Коми, — отметил синоптик.
Однако уже с 13 декабря в Свердловской области начнет прогреваться воздух. С этого дня в регионе будет зафиксирована температура −16 градусов. 14 числа температура воздуха опустится до −18 градусов. К выходным дневные значения достигнут отметок −10… −15 градусов.
Ранее свердловская Госавтоинспекция попросила автолюбителей быть осторожнее из-за холодов. Из-за аномальных морозов ситуация на трассах ухудшилась.