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11:55 (мск), источник: dostup1.ru

Мороз до минус 43 прогнозируется в Челябинской области в ближайшие сутки

Затем ветер сменит направление, начнется ослабление мороза.

Сейчас в Остине: +1° 0 м/с 69% 750 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

Мороз до минус 43 прогнозируется в Челябинской области в ближайшие сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, во вторник, 12 декабря, будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный, его скорость 2−7 м/с.

«Температура воздуха ночью минус 32−37, в горах и низинах — до 43 градусов. Днем 12 декабря ожидается минус 20−25, в низинах — до 30 градусов», — говорится в комментарии.

Ранее ЦГМС предупреждал, что 12 и 13 декабря на всей территории Челябинской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более, в отдельных районах — сильный мороз, минимальная температура воздуха минус 40 и ниже.

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