10:51 (мск), источник: Коммерсантъ
В Ростовской области к пятнице потеплеет до +6°C
На этой неделе в Ростовской области ожидается потепление, сообщается на сайте Гидрометцентра Россиии.
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Понедельник станет самым холодным днем недели, температура воздуха составит 0. Во вторник она поднимется до +3°C, в среду составит +1°C, в четверг потеплеет до +4°C, в пятницу до +6°C. В выходные температура воздуха вновь снизится до +1°C.
Всю неделю в регионе прогнозируются осадки в виде дождя и снега.