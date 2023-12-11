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10:51 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области к пятнице потеплеет до +6°C

На этой неделе в Ростовской области ожидается потепление, сообщается на сайте Гидрометцентра Россиии.

Сейчас в Остине: +1° 0 м/с 69% 750 мм рт. ст. +8°
Источник: Агентство «Москва»

Понедельник станет самым холодным днем недели, температура воздуха составит 0. Во вторник она поднимется до +3°C, в среду составит +1°C, в четверг потеплеет до +4°C, в пятницу до +6°C. В выходные температура воздуха вновь снизится до +1°C.

Всю неделю в регионе прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

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