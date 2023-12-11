10:53 (мск), источник: Kaliningradnews
В очереди в направлении Литвы находится 240 грузовиков
За сутки сотрудники таможенных постов Калининградской областной таможни оформили 301 грузовой и 595 легковых транспортных средств.
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Через таможенный пост МАПП Чернышевское за сутки проследовало 83 большегруза на въезд в РФ и 89 — на выезд в Литовскую Республику.
В очереди в направлении Литвы находится 240 грузовых транспортных средств, еще 25 уже оформленных российской стороной находятся на нейтральной полосе. Въезд в регион свободный, сообщили в Калининградской областной таможне.