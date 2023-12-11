12:37 (мск), новости Узбекистана, источник: Комсомольская правда
Терапевт назвала сильный кашель и температуру симптомами микоплазменной инфекции
Терапевт указала на мучительный кашель и высокую температуру при заражении микоплазменной инфекцией.
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Ведущий симптом микоплазменной инфекции, которая часто приводит к атипичной пневмонии, и вспышка которой зафиксирована среди детского населения Китая, назвала в своем телеграм-канале российский терапевт Ольга Сухарева. И это, по ее словам, мучительный, сухой кашель, симптомы интоксикации, лихорадка до 39 градусов.
По словам Ольги Сухаревой, вспышки микоплазменной инфекции (Mycoplasma pneumonia) происходят раз в 3−4 года. Болезнь чаще всего нападает на людей с ослабленным иммунитетом или на тех, кто недавно переболел и восстанавливается после другого ОРИ.
Медик подчеркнула, что микоплазмы — бактерии, которые внедряются внутрь клеток, поэтому их путают с вирусами.