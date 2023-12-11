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11:35 (мск), источник: АиФ Пермь

В Перми началось строительство ледового городка на эспланаде

Подрядчик возводит основания для горок в мороз.

Источник: Пресс-служба администрации Перми

Строительство ледового городка на эспланаде началось в Перми, сообщают «Вести».

Возведение объектов центрального новогоднего городка началось несмотря на аномальные морозы, которые установились в Пермском крае и Перми последние дни.

К 11 декабря рабочие уже смонтировали основания нескольких горок. В 2023—2024 году главной темой ледового городка в Перми стали русские народные сказки. Поэтому ледовые конструкции будут стилизовать под узнаваемых персонажей и объектов. Среди них — избушка на курьих ножках, Конёк-Горбунок, Золотой петушок и другие.

Напомним, ледовый городок на эспланаде в Перми должен открыться в конце декабря. Подрядчик должен сдать готовый объект не позднее 27 декабря. Стоимость контракта на создание ледового города в 2023 году — 29,5 миллиона рублей.

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