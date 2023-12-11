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Спецоперация на Украине
11:47 (мск), источник: Комсомольская правда

С 6 января повысится стоимость проезда на двух маршрутах автобуса

Речь об автобусах № 81 и № 83.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске с 6 января будет изменен тариф на проезд в автобусах № 81 и № 83. Стоимость поездки будет составлять 35 рублей до 20:00 и 40 рублей после 20:00. Это решение было принято самостоятельно перевозчиком, с уведомлением администрации города.

— Однако цена поездки в муниципальном транспорте, включая автобусы, троллейбусы и трамваи, останется неизменной и составит 25 рублей. Такое решение было принято мэрией Иркутска, — говорят в администрации города.

Согласно действующему законодательству, коммерческим перевозчикам разрешено самостоятельно изменять стоимость проезда, с предварительным уведомлением администрации города.

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