11:30 (мск), источник: Om1.ru
Стало известно, когда откроется омский ТЮЗ после ремонта
Основной объём работ уже выполнен.
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Региональный минкульт рассказал, как проходит капремонт омского ТЮЗа. Как сообщили в пресс-службе, основной объём работ выполнен. Уже отремонтирована крыша, готово остекление, смонтированы коммуникации и инженерные системы, установлена система наблюдения и подсветка фасаде. Кроме того, полностью обновлена тепловая система.
«В ходе ремонта были выявлены дополнительные виды работ, внесены изменения в проектную документацию в соответствие с современными требованиями к противопожарной сигнализации и инженерной системе в целом. Кроме того, изменению подверглись конструктивные элементы, проведено укрепление конструкций, в связи с выявлением в ходе работ их реального состояния. Сейчас идёт монтаж и наладка современного театрального оборудования, чистовые работы и оснащение в отдельных помещениях».
В министерстве сообщили, что ТЮЗ откроется в 2024 году, однако конкретная дата не называется. Первоначально по контракту нужно было сдать объект в сентябре этого года, но тогда ещё не были готовы сцена и зал.
Губернатор Виталий Хоценко заявил при осмотре, что недоволен темпом работ. Сейчас в документации указан новый срок — 31 декабря 2023 года.