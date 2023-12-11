12:29 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Сергей Лазарев признался в любви к белорусским вафлям
Сергей Лазарев назвал любимые белорусские вафли, которые обязательно ест в Минске.
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Стало известно, какие белорусские вафли любит есть российский певец Сергей Лазарев. Об этом певец рассказал подписчикам в своих социальных сетях.
После выступления на «Песне года» в Минске 10 декабря Сергей Лазарев записал короткое видео из Национального аэропорта Минск. Указав время на видео — 07.10 часов по минскому времени, Сергей Лазарев рассказал, что уже находится в аэропорту, потому что улетает в Москву из Беларуси, так как вечером у него запланирован концерт в Коломне.
Перед самолетом Лазарев решил себя побаловать и угоститься любимым белорусским продуктов.
— Мы сейчас будем есть вафли. Всегда здесь в аэропорту едим белорусские вафли с чайком. Минск до встречи спасибо большое было прекрасно, обнимаю всех! — сказал артист.
На секунду в ролике мелькнула любимый белорусский десерт Лазарева — вафельные батончики «Витьба».
Заметим, вафельные батончики «Витьба» выпускает одноименная кондитерская фабрика «Витьба», которая является лидером в Беларуси на рынке сухих завтраков, состоит в пятерке крупнейших производителей кондитерских изделий республики и находится в городе Витебск. Кстати, минувшим летом певец Сергей Лазарев с аншлагом выступил на «Славянском базаре» в Витебске.