11:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Стало известно, вернут ли в Новосибирской области масочный режим
В Минздраве рассказали, вернут ли масочный режим в Новосибирской области.
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На данный момент вопрос введения ограничений в регионе не рассматривается.
— Для медицинских организаций региона, как и ранее, сохраняются рекомендации по использованию индивидуальных средств защиты, в том числе медицинских масок, как медицинскими работниками так и посетителями медицинских организаций. В настоящее время вопрос о введении масочного режима на территории Новосибирской области не рассматривается, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.
Региональный Роспотребнадзор отмечает увеличение случаев заражения вирусными инфекциями. Однако оно не превышает допустимых значений.