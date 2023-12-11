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Спецоперация на Украине
11:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно, вернут ли в Новосибирской области масочный режим

В Минздраве рассказали, вернут ли масочный режим в Новосибирской области.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент вопрос введения ограничений в регионе не рассматривается.

— Для медицинских организаций региона, как и ранее, сохраняются рекомендации по использованию индивидуальных средств защиты, в том числе медицинских масок, как медицинскими работниками так и посетителями медицинских организаций. В настоящее время вопрос о введении масочного режима на территории Новосибирской области не рассматривается, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

Региональный Роспотребнадзор отмечает увеличение случаев заражения вирусными инфекциями. Однако оно не превышает допустимых значений.

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