В Волгограде ко дню Конституции развесили плакаты с неправильным названием России

«На остановках Волгограда развесили плакаты с поздравлением горожан с Днем констутции Российской Федерации, но последнее слово напечатано без окончания “и”, то есть с ошибкой», — рассказали в соцсетях жители города.
В администрации города-героя не стали отрицать нелепую оплошность, а принялись срочно снимать те плакаты, что успели разместить на городских улицах. Например, на городских остановках вдоль улицы Ленина. Успеют ли исправиться к завтрашнему дню, большой вопрос.
В то же время в аппарате городской администрации отказались озвучить, кто им напечатал плакаты с ошибкой.