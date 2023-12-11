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11:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Волгограде ко дню Конституции развесили плакаты с неправильным названием России

ВОЛГОГРАД, 11 декабря, ФедералПресс. Администрация Волгограда признала ошибку на плакатах к Дню конституции: название государства они напечатали без одной буквы.

Источник: РИА "Новости"

«На остановках Волгограда развесили плакаты с поздравлением горожан с Днем констутции Российской Федерации, но последнее слово напечатано без окончания “и”, то есть с ошибкой», — рассказали в соцсетях жители города.

В администрации города-героя не стали отрицать нелепую оплошность, а принялись срочно снимать те плакаты, что успели разместить на городских улицах. Например, на городских остановках вдоль улицы Ленина. Успеют ли исправиться к завтрашнему дню, большой вопрос.

В то же время в аппарате городской администрации отказались озвучить, кто им напечатал плакаты с ошибкой.

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