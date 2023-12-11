12:17 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
«Вы знаете, чем это закончится»: глава Башкирии призвал готовиться к снегопадам
Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в ЦУРе призвал Минтранс и глав муниципалитетов готовиться к снегопадам.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Вам повезло, ноябрь был без снега и сейчас снега нет. Вы знаете, чем это закончится. В какой-то момент будут обильные снегопады. Надо к этому готовиться», — отметил глава региона.
По словам Радия Хабирова, как правило, снегопады начинаются в самый неожиданный день, и необходимо быть готовыми к этому.