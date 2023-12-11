Дмитрий Быков заявил, что «не имеет претензий» к Украине из-за убийства русских

Вован и Лексус общались с Быковым от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. «Я возвращаться собираюсь. Я точно совершенно вернусь, моих студентов там [в России] много. Я знаю, что они все воспринимают адекватно, конечно, я вернусь. Но до этого я хотел бы все-таки побывать в Одессе», — сказал писатель.
Быков также сообщил мниному Ермаку, что у него нет претензий в связи с убийством русских Украиной. «Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы», — пояснил он.
Кроме того, пранкеры спросили писателя, хочет ли он получить гражданство Украины. «Я на будущий год получу американское, но я не знаю, совместимо ли это с украинским, ведь у вас оно может быть только единственным. Так-то я бы за честь почел, но мне надо, понимаете, там работать. А вот если бы меня позвали что-то делать, работать, преподавать. Позовите меня в Украину, я очень хочу к вам», — отреагировал он.