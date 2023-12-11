12:15 (мск), источник: АиФ Красноярск
Кондуктор в Красноярске отрицает, что выгонял детей из автобуса в мороз
Кондуктора привлекли к дисциплинарной ответственности.
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В Красноярске к дисциплинарной ответственности привлекли кондуктора 23-го автобусного маршрута, которая высадила двух детей из автобуса в 30-градусный мороз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Специалисты департамента транспорта оперативно связались с мамой детей и установили автобус. Как сообщают в администрации, по видеокамерам из салона невозможно однозначно понять — выгоняли ли детей или нет.
«Состоялась встреча с мамой, старшим из детей и перевозчиком. Кондуктор утверждает, что не выгонял ребят, хотя заданный им вопрос: “Будем оплачивать или выходить?” можно расценить как призыв покинуть автобус. При этом старший ребёнок говорит, что сам принял решение выйти из автобуса. Участники встречи пришли к выводу, что неправильно поняли друг друга, конфликт исчерпан», — рассказали в администрации.
Отметим, что департамент транспорта привлёк кондуктора к дисциплинарной ответственности.