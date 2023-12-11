12:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Мэрия Воронежа предупредила о сбоях в работе автобусов
Дорожная ситуация осложнена из-за снегопада.
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В понедельник, 11 декабря, в Воронеже из-за снегопада осложнена дорожная ситуация. В связи с этим на некоторых узлах наблюдаются сбои в работе общественного транспорта, предупредили в городской администрации. В мэрии подчеркнули, что автобусы также являются участниками дорожного движения. Работа транспорта подвержена заторам и заносам, его скорость из-за осадков снижается.
— Единый оператор городских пассажирских перевозок продолжает работу с перевозчиками по точечным корректировкам графиков отдельных маршрутов для оптимизации их работы. Приносим пассажирам извинения за вынужденные неудобства, — говорится в сообщении городского управления транспорта.
В мэрии Воронежа рассказали, что за минувшую ночь с улиц города было вывезено более 11 тыс. кубометров снега. В городе работали 175 единиц спецтехники. Было израсходовано 2,5 тыс. тонн противогололедных материалов.
— Сейчас на проезжей части наблюдается снежная «каша». При выборе соответствующей манеры вождения и скоростного режима она неопасна для автомобилей. Благодаря обработке улично-дорожной сети города в ночное дежурство пескосоляной смесью удалось избежать ледяного наката. Осадки продолжаются практически без перерыва уже в течение трех дней, комбинаты благоустройства работают в круглосуточном режиме. Смены трудятся без выходных, сменяя друг друга на непродолжительный отдых. Техника после небольшого обслуживания и перерыва выходит на улицы города, — добавили в городской администрации.
РИА «Воронеж» писало, что утром 11 декабря в городе зафиксировали 10-балльные пробки. Дорожную ситуацию осложнил ряд ДТП.
По прогнозам синоптиков, снег будет идти в столице Черноземья каждый день вплоть до пятницы, 15 декабря. Температура воздуха будет относительно стабильной, и столбики термометров не опустятся ниже −8 градусов.
В течение суток во вторник, 12 декабря, а также ночью среды, 13 декабря, местами по региону прогнозируют усиление юго-восточного ветра до 15−18 м/сек. В отдельных районах Воронежской области ожидаются метели, сильные снегопады. На дорогах вероятны снежные заносы.