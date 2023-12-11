14:02 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Советы по выбору детской зимней обуви дали волгоградцам
В волгоградском Управлении Роспотребнадзора подготовили памятку родителям, как правильно подобрать для детей комфортную и теплую зимнюю обувь.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Предпочтение следует отдавать обуви, изготовленной из натуральных материалов. Кожаные ботинки мягкие, гибкие, в них нога «дышит». Ноги ребенка не вспотеют, а значит, и не замерзнут.
Растущая стопа должна правильно формироваться — носок обуви должен быть закругленным, довольно широким — иначе пальцы могут деформироваться.
Задник ботинок или сапог должен быть жестким: тогда нога при ходьбе и беге не будет съезжать в сторону. Внутренние швы должны быть плоскими и мягкими — чтобы не натирать стопу и щиколотку.
Зачастую зимой возникает гололед, становится скользко. В такую погоду подойдет рифленая и гибкая подошва. При этом каблук следует выбирать довольно широкий и высотой от 0,5 до 1 см.
Форма обуви и размер должны соответствовать стопе, покупать обувь следует после примерки. За обновкой лучше отправиться в места санкционированной торговли, где есть все сертификаты и документы, выдается гарантийный талон. Их продавец должен предъявить по первому требованию.