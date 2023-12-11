12:04 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Опубликован прогноз магнитных бурь на 12 декабря
Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра магнитную бурю.
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Прогноз составил сервис Time-In.
Стало известно, что завтра, 12 декабря, ожидается слабая магнитная буря амплитудой 3 балла. Она будет наиболее ощутима во второй половине дня — с 12:00 по красноярскому времени.
Продлится буря весь день и даже первую половину следующего дня.
3 балла — слабая буря, но она может быть ощутима метеозависимыми людьми. Может возникнуть слабое головокружение, боль в голове, а также изменения в давлении.