Главное
Спецоперация на Украине
12:04 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Опубликован прогноз магнитных бурь на 12 декабря

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра магнитную бурю.

Источник: Freepik

Прогноз составил сервис Time-In.

Стало известно, что завтра, 12 декабря, ожидается слабая магнитная буря амплитудой 3 балла. Она будет наиболее ощутима во второй половине дня — с 12:00 по красноярскому времени.

Продлится буря весь день и даже первую половину следующего дня.

3 балла — слабая буря, но она может быть ощутима метеозависимыми людьми. Может возникнуть слабое головокружение, боль в голове, а также изменения в давлении.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Можно и «Сникерс»: модель из Красноярска поделилась своим рационом
В два года не ходила: опубликовано шокирующее признание красноярской мам...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье