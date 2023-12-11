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Спецоперация на Украине
12:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Красноярском установили аппаратуру для слежения за потоком машин

На загородных трассах Красноярского края появились новые детекторы транспорта.

Источник: Соцсети

На трассах Красноярского края появились 110 детекторов транспорта, которые определяют количество машин в потоке и его среднюю скорость. А двадцать устройств могут «считывать» еще и такую информацию о проезжающей машине, как ее модель, цвет и данные гономера. Данные о проезде автомобилей автоматически передаются в систему «Паутина», которая фиксирует нарушение правил дорожного движения и помогает в раскрытии дорожных преступлений.

В Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю «КП»-Красноярск рассказали, на каких дорогах установлены современные детекторы:

— а/д Красноярск-Железногорск;

— Красноярск-Кузнецово-Зыково;

— Емельяново-Частоостровское;

— Березовка-Маганск;

— Красноярск-Элита;

— Еловое-станция Минино;

— Красноярск-Енисейск.

Кроме этого, на трассах региона появились 40 поворотных купольных камер. Они помогают вести мониторинг дорожной обстановки и вовремя реагировать на ДТП и чрезвычайные ситуации.

Такое оборудование появилось сразу на нескольких отрезках шоссе:

— Красноярск-Солонцы;

— Еловое-станция Минино;

— Красноярск-Элита;

— Емельяново-Частоостровское;

— Есаулово-Бархатово;

— Красноярск-Енисейск;

— Красноярск-Железногорск;

— Красноярск-Кузнецово-Зыково;

— Березовка-Маганск.

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