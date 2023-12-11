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12:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Дар-Горы в Волгограде через СКР просят троллейбусы вместо автобусов

Активная группа жителей Дар-Горы снова обратилась к Бастрыкину.

Источник: Комсомольская правда

Жители массивов Ворошиловского района Волгограда вновь обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Волгоградцы, проживающие на Дар-Горе, пытаются добиться запуска троллейбусных маршрутов.

Люди в своем видеообращении отметили, что хотят увидеть троллейбусы, курсирующие по улицам Азизбекова, Автозаводской, Неждановой, Морфлотской, Моршанской, Ужгородской, Куприна до ж/д больницы. Они требуют два троллейбусных маршрута: один в Центральный район, второй до депо Кировского района. По их словам, на многочисленные обращения в администрацию города в качестве ответов они получают «издевательские отписки».

Активная группа волгоградцев подчеркнула, что жители Ворошиловского района ежедневно рискуют своей безопасностью во время поездок на маршрутках и автобусах.

— Троллейбусы необходимы нам для безопасности передвижения наших детей и пожилых родителей, для удобства проживания. Во всех коллективных заявлениях и подписных листах было однозначно указано, чтобы нам не навязывали автобусы и маршрутки, — заявили волгоградцы.

Активные горожане просят Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело на чиновников мэрии и посодействовать в запуске троллейбусов до железнодорожной больницы.

Тем временем, в Волгограде в декабре запустили автобус № 22, который ездит по маршруту «площадь Ленина — ж/д больница». Продолжают через Дар-Гору курсировать маршрутки № 10с и 4. Однако некоторые горожане отвергают их, желая, чтобы их возили исключительно троллейбусы. Активные волгоградцы записали уже не первое обращение к главе СК.

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