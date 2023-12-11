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12:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Краснодар стал одним из лидеров по темпам обновления электротранспорта

В тройку городов-миллионников России по темпам обновления электротранспорта попал Краснодар.

Источник: РИА "Новости"

Он занял третье место с приростом 94 единиц транспорта за три года, говорится в публикации в Telegram-канале «Приоритет для ОТ в городах».

Первые два места заняли Челябинск и Екатеринбург со 124 и 112 единицами транспорта соответственно. В рейтинге учитываются закупки трамваев и троллейбусов, если учитывать также закупку электробусов, второе место с Красноярском разделит Волгоград.

Сводный рейтинг был составлен 8 декабря и не учитывает планы поставок транспорта до конца года. В публикации отмечается, что в следующем году ожидаются масштабные закупки электротранспорта в 11 концессионных городах.

Вячеслав Рыжков.

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