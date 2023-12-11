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14:43 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Сильные морозы до 44 градусов сохраняются в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на 12—14 декабря сообщили синоптики, передает ИА «NewTimes.kz».

Сейчас в Остине: +1° 0 м/с 69% 750 мм рт. ст. +8°

Новая неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана, это связано с влиянием Арктического антициклона.

12—13 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке, юге и юго-востоке страны пройдет снег, в горных районах 12 декабря сильный снег. На юге и востоке Казахстана ожидается усиление ветра, в горных районах туманы.

12—13 декабря температура воздуха ночью прогнозируется: на северо-западе и в центре 25−38 мороза, на севере 30−38 мороза, на крайнем севере и северо-западе страны 40−44 мороза, на востоке республики 20−38 мороза, 14 декабря 32−38, в отдельных районах до 40−42 мороза, на юге и юго-востоке ожидается понижение до 25−30, в горных районах 33−38 мороза.

С 14 декабря Арктический антициклон начнет смещаться в северо-восточном направлении и центр высокого барического образования установится над востоком Казахстана, в связи с этим на западную половину республики начнет поступать менее холодный воздух, с чем ожидается повышение температуры воздуха и спад морозов в ночные часы на западе до 5−16 мороза, на северо-западе до 15−35 мороза, на севере до 25−38 мороза.

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