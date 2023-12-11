14:43 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Сильные морозы до 44 градусов сохраняются в Казахстане
Прогноз погоды по Казахстану на
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Новая неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана, это связано с влиянием Арктического антициклона.
С 14 декабря Арктический антициклон начнет смещаться в северо-восточном направлении и центр высокого барического образования установится над востоком Казахстана, в связи с этим на западную половину республики начнет поступать менее холодный воздух, с чем ожидается повышение температуры воздуха и спад морозов в ночные часы на западе до 5−16 мороза, на северо-западе до 15−35 мороза, на севере до 25−38 мороза.