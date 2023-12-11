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14:00 (мск), новости Беларуси, источник: Минск-новости

В Минске 12 декабря потеплеет до +2 °C

В Минске 12 декабря ожидаются облачная погода, слабый туман и гололед, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.

Сейчас в Остине: +1° 0 м/с 69% 750 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

Временами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ночью температура воздуха будет колебаться от −2 до 0, а днем от 0 до +2 °C. Ветер прогнозируется южный, 4−9 м/с.

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