14:00 (мск), новости Беларуси, источник: Минск-новости
В Минске 12 декабря потеплеет до +2 °C
В Минске 12 декабря ожидаются облачная погода, слабый туман и гололед, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.
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Временами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ночью температура воздуха будет колебаться от −2 до 0, а днем от 0 до +2 °C. Ветер прогнозируется южный, 4−9 м/с.