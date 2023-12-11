18:28 (мск), источник: Комсомольская правда
Как выбрать елку к Новому году и во сколько она обойдется в Волгограде
Как ухаживать за елкой, чтобы она не осыпалась до Нового Года, рассказали волгоградцам.
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Новогодние праздники на носу. Осталось три недели, чтобы успеть купить зеленую красавицу и спрятать под нее подарки. О том, что скоро Новый год, свидетельствуют вовсе не горы снега, а елочные базары. Аромат пихтовых буквально витает в воздухе, создавая атмосферу приближающегося торжества. Журналисты volgograd.kp.ru побывали на одном из них и рассказывают, где купить елку, как выбрать и сделать так, чтобы дерево простояло как можно дольше.
Какое дерево простоит дольше?
По традиции, один из елочных базаров открылся на улице Советской у Центрального рынка. Торговая точка работает круглосуточно вплоть до конца декабря, то есть купить елку можно в любое время дня и ночи. Сотрудники все расскажут и подскажут. Выбор тут, как всегда, большой. Пихтовых на любой вкус и цвет.
— Все деревья свежие, выращены в наших питомниках. Фитоконтроль и санпин пройдены, земля проверена. Все деревья качественные. Любое дерево будет радовать на Новый год, — рассказал один из организаторов елочной ярмарки Андрей Мельников.
Самое популярное дерево — это сосна крымская. Ее отличают длинные зеленные иголки. Если сосна свежая, то они очень эластичны, быстро возвращают форму после упаковки. Европейская сосна очень похожа на крымскую, но между ними есть отличие — в тепле ветви крымской сосны не опускаются и не осыпаются. А вот европейская после праздников обязательно будет осыпаться. Третий вид — ель русская. Дерево очень красивое, аккуратное, но, увы, несмотря на высокую цену быстро теряет внешний вид — иголки засыхают и опадают. Работники предупреждают, что долго такая ель не простоит.
Так какую же елку лучше купить, чтобы было и выгодно, и красиво? У каждого вида есть плюсы и минусы, поэтому руководствоваться лучше ценником. Сосна стоит дешевле и стоит дольше. Можно купить дерево и за 1700, и за 2500 рублей (в зависимости от пышности и роста). Невысокая пихта Нордмана стоит в районе 7 тысяч рублей, а вот повыше обойдется уже в 10−13 тысяч рублей. Ель Премиум тоже не из дешевых — около 10 тысяч рублей. Для сравнения, сосну на базаре напротив Титовского рынка можно купить за 800 — 1200 рублей, двухметровую ель — за 1200−1300.
Ведро с песком или вода с сахаром?
Пожалуй, самый главный вопрос, который волнует волгоградцев: как сохранить елку, чтобы она радовала все праздники, не осыпалась и пахла? Есть несколько простых правил.
— При правильном уходе дерево может простоять даже до 8 марта, — обнадеживает Андрей Мельников.
Во-первых, дерево лучше упаковать, чтобы было легче довезти до дома и не повредить (упаковка на рынке стоит 100−200 рублей в зависимости от размеров). Можно заказать доставку на дом.
Второе правило — сосну или ель не стоит с мороза сразу заносить в тепло. Лучше всего поставить новогоднюю красавицу на закрытый балкон на сутки или в подъезд, чтобы перепад температуры был плавный. В частном доме дерево можно оставить в коридоре. Затем нужно выбрать подходящее место для главного украшения праздника.
В-третьих, нежелательно ставить елку у батареи, на теплый пол. Лучше всего приобрести специальную подставку со стаканчиком для воды (продается на рынке) и добавить ложку сахара. Можно по старинке насыпать в ведро песок и не забывать поливать растение.
— Тогда дерево дольше сохранит внешний вид, не засохнет, будет радовать до весны, — советуют сотрудники рынка.
И, наконец, можно приступать к самому приятному — достать новогодние игрушки и нарядить елочку к Новому году.