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14:17 (мск), источник: СуперОмск

Обозначены сроки отступления морозов в Омской области

С четверга, 7 декабря 2023 года, в Омской области установилась морозная погода, местами столбик термометра опускался ниже −40 градусов.

Сейчас в Остине: +1° 0 м/с 69% 750 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

Гидрометцентр России прогнозирует, что морозы в Омской области начнут ослабевать к ближайшим выходным. Так, уже в пятницу, 15 декабря 2023 года, по данным синоптиков, днем будет −20°, ночью −27°. В субботу, 16 декабря 2023 года, сохранится аналогичная погода.

При этом в воскресенье, 17 декабря 2023 года, днем потеплеет до −14°.

Отметим, что по прогнозу синоптиков, осадков в Омской области в ближайшие дни не ожидается.

*Прогноз погоды актуален на момент публикации и может измениться.

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