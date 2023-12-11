14:17 (мск), источник: СуперОмск
Обозначены сроки отступления морозов в Омской области
С четверга, 7 декабря 2023 года, в Омской области установилась морозная погода, местами столбик термометра опускался ниже −40 градусов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Гидрометцентр России прогнозирует, что морозы в Омской области начнут ослабевать к ближайшим выходным. Так, уже в пятницу, 15 декабря 2023 года, по данным синоптиков, днем будет −20°, ночью −27°. В субботу, 16 декабря 2023 года, сохранится аналогичная погода.
При этом в воскресенье, 17 декабря 2023 года, днем потеплеет до −14°.
Отметим, что по прогнозу синоптиков, осадков в Омской области в ближайшие дни не ожидается.
*Прогноз погоды актуален на момент публикации и может измениться.