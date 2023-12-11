14:14 (мск), источник: Сиб.фм
Новосибирская техника для зимней уборки дорог изношена на 86%
Техника для зимней уборки дорог в Новосибирске изношена на 86%, при этом ее катастрофически не хватает.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщает пресс-служба администрации Новосибирска, зимняя техника для уборки дорог изношена на 86%, кроме того, оборудования не хватает.
Город обслуживают подрядчики, работающие по госконтракту. В собственности у мэрии состоит техника, которая находится в пользовании «Первомайское», «ДЭУ Советского района», МКУ «Дзержинское» и несколько подведомственных учреждений департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Всего 498 единиц.
Этого не хватает, так как в рабочем состоянии находятся 395, более 100 машин для уборки снега в ремонте. Для работы необходимо еще 650 единиц техники.
Напомним, что с 11 по 13 декабря в Новосибирской области температура может опуститься до −40.