С поезда в Новороссийске сняли больных китайцев

«Двух пассажиров сняли с поезда с подозрением на атипичную пневмонию», — сообщили в соцсетях очевидцы этого мероприятия.
Обратить внимание правоохранителей на двух кашляющих и чихающих граждан Поднебесной помогли другие пассажиры, которые не хотели ехать рядом с источником заразы. Они пожаловались проводнику, та — начальнику поезду. В итоге все закончилось явлением двух полицейских.
По свидетельству с мест, стражи порядка были с пистолетами, но не огнестрельными, а теми, что можно измерять температуру тела дистанционно. Этих данных хватило, чтобы отказать пассажирам в дальнейшей перевозке.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае растет заболеваемость микоплазменной пневмонией — этим воспалением легких можно заразиться от другого человека.