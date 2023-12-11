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Главные новости к вечеру 11 декабря
15:05 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

С поезда в Новороссийске сняли больных китайцев

НОВОРОССИЙСК, 11 декабря, ФедералПресс. Бдительные пассажиры поезда на Новороссийск пожаловались на излишне чихающих соседей китайского происхождения: тех сняли на ближайшей станции.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Двух пассажиров сняли с поезда с подозрением на атипичную пневмонию», — сообщили в соцсетях очевидцы этого мероприятия.

Обратить внимание правоохранителей на двух кашляющих и чихающих граждан Поднебесной помогли другие пассажиры, которые не хотели ехать рядом с источником заразы. Они пожаловались проводнику, та — начальнику поезду. В итоге все закончилось явлением двух полицейских.

По свидетельству с мест, стражи порядка были с пистолетами, но не огнестрельными, а теми, что можно измерять температуру тела дистанционно. Этих данных хватило, чтобы отказать пассажирам в дальнейшей перевозке.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае растет заболеваемость микоплазменной пневмонией — этим воспалением легких можно заразиться от другого человека.

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