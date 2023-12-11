14:18 (мск), источник: МК.RU Омск
Омичи не получили единые квитанции на оплату ЖКХ в начале декабря
Жители Омска до сих пор не получили единые квитанции на оплату услуг ЖКХ.
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В них обычно указывается стоимость электроэнергии, горячей воды, отопления, ТКО и домофона. Традиционно их приносят в почтовые ящики в начале месяца, но на этот раз доставка задержалась.
Как сообщил портал НГС55 со ссылкой на Омскую энергосбытовую компанию, в декабре омичи получат квитанции позже обычного, поскольку на предприятии внедряется новое программное обеспечение. Тем не менее, тем, кто получает квитки на электронную почту, «письма счастья» были отправлены еще 9 декабря.
А вот бумажные квитанции почтальоны будут разносить только на следующей неделе.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что Виталий Хоценко рассказал, как изменятся тарифы на коммуналку в Омской области в 2024 году.