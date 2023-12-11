15:34 (мск), источник: dostup1.ru
Режим «черного неба» в 6 городах Челябинской области продлен еще на двое суток
Режим «черного неба» в шести городах Челябинской области продлен еще на двое суток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Напомним, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, наблюдаются в приземном слое атмосферы с 6 декабря.
По информации синоптиков, неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловия продержатся до 19 часов 13 декабря. В связи с этим предупреждение о НМУ первой степени (смоге) в Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке, Златоусте и Аше продлено до указанного времени.
По информации Челябинского ЦГМС, ночью 12 декабря ожидается минус 32−37, в горах и низинах — до 43 градусов; ночью 13 декабря будет минус 26−31, в низинах — 35−40 градусов; ночью 14 декабря прогнозируется минус 22−27, в горах и низинах — до 32 градусов.
Днем во вторник будет минус 20−25, в низинах — до 30; в среду синоптики ждут минус 16−21, в низинах — 25, четверг — также минус 16−21, но на западе уже до минус 11 градусов.
Завтра ветер северо-восточный с переходом на южный 2−7 м/с, в среду — южной четверти, четверг — юго-восточный, южный 3−8 метров в секунду.