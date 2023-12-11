15:26 (мск), источник: Коммерсантъ
На Кубани выявили масштабный дефицит кадров
В ноябре в Краснодарском крае на одну вакансию приходилось только 3,4 резюме.
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Как сообщает служба исследований hh.ru, показатель меньше четырех резюме на вакансию свидетельствует о масштабном дефиците кадров.
В прошлом году в этот же период времени индекс конкуренции на рынке Кубани составлял 5,4, что говорило о комфортной ситуации на рынке труда. По итогам октября 2023 года самыми редкими и востребованными специалистами на Кубани были агенты по недвижимости, токари/фрезеровщики/шлифовщики, дворники и уборщики.
Риелторы сохранили лидерство в рейтинге самых дефицитных специалистов в Краснодарском крае по итогам ноября и всего года. На одну вакансию агента по недвижимости на Кубани приходится всего 0,7 резюме. В тройку дефицитных специалистов также вошли дворники — 0,8 резюме и врачи — одно.
В число самых дефицитных работников в крае также вошли: токари/фрезеровщики/шлифовщики, уборщики, автомеханики, продавцы, автомойщики, слесари/сантехники, торговые представители, операторы call-центров, повара/пекари/кондитеры, операторы станков с ЧПУ — на одну вакансию приходится от 1,1 до 1,9 резюме. В топ-20 самых дефицитных специальностей на Кубани вошли монтажники, швеи, агрономы, фармацевты, разнорабочие, ветврачи и сварщики — от двух резюме на вакансию.
«Наблюдаются и серьезные проблемы с комплектованием штата в сфере розничной торговли, общепита, сельского хозяйства и, безусловно, крайне острый дефицит среди рабочих специальностей, как квалифицированных, так и нет. Страдает от нехватки кадров отрасль строительства и недвижимости, которая при этом демонстрирует высокие темпы роста», — отметила директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.
Татьяна Ручкина.