16:13 (мск), источник: МК.RU Омск
Сразу в нескольких домах Омска в мороз прорвало трубы
В Омске в период аномальных морозов потрясла череда коммунальных аварий.
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Трубы отопления прорвало сразу в нескольких районах города. Подъезды и лестницы залило кипятком, а на площадках повисла завеса из пара. О своих бедах омичи сообщают в социальных сетях. Горожане полагают, что это произошло из-за недобросовестного ремонта теплосетей.
Так от порыва трубы отопления 9 декабря пострадали дома на «Зеленом острове». В результате в домах затопило подвалы, вода вылилась на лестницу и превратила ее в каток. По данным мэрии Омска, «Тепловая компания» приступила к ремонту порыва только сегодня, 11 декабря. Для этого пришлось отключить отопление во всех близлежащих зданиях, включая больницу и образовательные учреждения. После завершения ремонта покрывшуюся льдом лестницу обещали обработать противогололедными материалами вместо того, чтобы просто очистить ее ото льда.
Аналогичная ситуация сложилась и в домах №№ 21 и 23 по улице Масленникова. Здесь произошел порыв трубопровода возле жилых домов. Аварийная бригада уже обследовала повреждение и назначила ремонтные работы.
Такие же коммунальные порывы произошли в доме № 6 по улице Кордонная, на улице Карбышева в Привокзальном поселке. А в доме № 24 по улице Волгоградская прорвало канализацию.
Судя по ответам мэрии, аварийные бригады уже обследовали повреждения и спланировали график ремонтных работ. На части объектов ремонт начался уже сегодня.