Жители посёлка Каштак четвёртый день остаются без воды из-за повреждения трубопровода

Из-за повреждения водовода жителям посёлка Каштак отключили водоснабжение ещё в пятницу, 8 декабря. Часть домов всё же получает воду в полном объёме или в сниженном количестве. А для тех, кто остался вообще без воды, мэрия организовала подвоз.
— Подтверждена необходимость замены трех задвижек, которые расположены на водоводах, проходящих под дном ручья, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. — Это существенно затрудняет оперативную оценку состояния сетей.
Сейчас ремонтные работы ведутся в колодце на северном берегу ручья, затем они переместятся на южный берег. После того, как задвижки заменят, водоводы проверят, и, возможно, по одному из них потребителям подадут воду.
— В случае аварийного состояния обоих трубопроводов специалисты приступят к горизонтально-направленному бурению для прокладки нового водовода, что может занять несколько дней, — подчеркнули в мэрии.
Ранее диспетчер МУП «ПОВВ» сообщил корреспонденту «Пчелы», что ремонт предположительно может занять неделю. А жители говорят, что эта проблема возникает за последнее время не впервые.
— Вторые выходные жители посёлка Каштак остаются без водоснабжения, МУП «ПОВВ» бездействует и не решает давнюю проблему с изношенностью трубопроводов, — ранее сообщила корреспонденту «Пчелы» одна из местных жительниц.
Из-за сильного похолодания в регионе заметно увеличилось количество серьёзных коммунальных аварий. На выходных повреждения теплоносителя устраняли в частном секторе Ленинского района. Прорыв трубопровода произошёл и на северо-западе, из-за которого затопило участки дороги на улицах Чичерина и 40 лет Победы. Сотрудникам ГИБДД даже пришлось ограничить движение транспорта. Аварию устранили только спустя два дня..