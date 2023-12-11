17:52 (мск), источник: АиФ Крым
В Крыму резкий скачок заболеваемости COVID-19
За неделю показатель вырос в два раза.
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В Крыму за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла более чем в два раза. Показатель увеличился на 133%. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
На полуострове зарегистрировано 388 случаев коронавирусной инфекции, что на 133% больше, чем неделей ранее. При этом, в Севастополе было зарегистрировано 290 случаев, что на 2% меньше, чем на прошлой неделе, отметили в ведомстве.
С целью предотвращения заражения COVID-19 жителям полуострова, особенно крымчанам из группы риска, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, напомнили в Роспотребнадзоре.
Для снижения рисков заражения жителей призывают ограничить посещение общественных мест.