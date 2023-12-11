16:18 (мск), источник: ИА Башинформ
Отставить панику: в МЧС Башкирии предупредили о предстоящем сжигании газа
Отставить панику: в МЧС Башкирии предупредили о предстоящем сжигании газа.
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В Башкирии планируется сжигание природного очищенного газа на временной свече на 203 км трассы «Оренбург — Салават — Уфа» на территории Стерлитамакского района.
Сжигание газа будет производиться в период с 10.00 до 24.00 12 декабря. Привлекается химико-аналитическая лаборатория УЭСП по контролю качества атмосферного воздуха.
«Просим жителей сохранять спокойствие, горение будет контролируемым, угрозы для населения нет», — предупредили в ведомстве.