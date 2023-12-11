Главное
Главные новости к вечеру 11 декабря
15:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Мороз и ветер до 18 м/с прогнозируют в Самарской области 12 декабря

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

Сейчас в Остине: +9° 2 м/с 43% 752 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Жителей Самарской области ждет ветреный вторник. В регионе объявили желтый уровень опасности на 12 декабря 2023 года.

— Днем 12 декабря 2023 года местами в Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра. Его порывы достигнут 15−18 м/с, — сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, завтра в регионе также будет морозно. Ночью столбик термометра опустится до −17…-22 градусов, местами — до −27. В дневные часы температура воздуха составит −15…-20 градусов. На дорогах местами гололедица.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее при усилении ветра. По возможности лучше не выходить завтра из дома. Если непогода застигнет на улице, следует как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, недостроев. Машины лучше поставить в гараж или припарковать их вдали от непрочных конструкций.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин раскрыл планы строительства атомных подлодок
Кем заменят Зеленского: на Западе назвали фамилии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта