15:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Мороз и ветер до 18 м/с прогнозируют в Самарской области 12 декабря
В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра.
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Жителей Самарской области ждет ветреный вторник. В регионе объявили желтый уровень опасности на 12 декабря 2023 года.
— Днем 12 декабря 2023 года местами в Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра. Его порывы достигнут 15−18 м/с, — сообщили в Приволжском УГМС.
По прогнозам синоптиков, завтра в регионе также будет морозно. Ночью столбик термометра опустится до −17…-22 градусов, местами — до −27. В дневные часы температура воздуха составит −15…-20 градусов. На дорогах местами гололедица.
ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее при усилении ветра. По возможности лучше не выходить завтра из дома. Если непогода застигнет на улице, следует как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, недостроев. Машины лучше поставить в гараж или припарковать их вдали от непрочных конструкций.