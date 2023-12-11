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Главные новости к вечеру 11 декабря
18:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Видео про стрельбу в школе опубликовали чиновники в Волгоградской области

Районная администрация опубликовала профилактический ролик для предотвращения ЧП в школах.

Источник: ВКонтакте

В интернете распространяется видео, снятое администрацией Чернышковского района Волгоградской области. Ролик с пугающими сценами был подготовлен в профилактических целях, чтобы предотвратить стрельбу в школах. Многие предположили, что видео появилось после трагедии в Брянске. На самом деле оно было опубликовано почти за месяц до ЧП.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, видео на ресурсах администрации Чернышковского района появилось еще 14 ноября. На кадрах преступник, вооруженный автоматом, врывается в школу и устраивает расстрел педагогов и учеников. Во второй части видео поясняется, что трагедию можно было избежать, и представляется благополучное развитие действий. Судя по кадрам, от школьников и взрослых требуется внимательность. Дети и сотрудники школы из окон увидели подозрительного человека на подходе к учреждению. Вахтер закрыла дверь на замок, из-за чего стрелок не попал внутрь, в итоге его поймала полиция.

Съемки видео проходили в средней школе № 2 Чернышковского.

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Напомним, 7 декабря в гимназии № 5 Брянска восьмиклассница устроила стрельбу, погибли две девочки, в том числе сама стрелявшая. Еще пять человек пострадали.

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