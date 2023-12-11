16:52 (мск), источник: Клопс.ru
За 2023 год Калининградская область потеряла треть экспорта рыбной продукции — власти
Объём добычи вырос на 2%
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В 2023 году Калининградская область экспортировала 47 тысяч тонн рыбной продукции, включая более 9 миллионов банок консервов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Этот показатель снизился по сравнению с прошлым годом, когда на экспорт ушло 72 тысячи тонн и более 15 миллионов консервных банок. Однако, по информации издания, местные компании не только удовлетворяют потребности региона, но и поставляют продукцию в другие субъекты РФ и зарубежные страны, включая Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Молдавию, Таджикистан, Туркменистан, Грузию, Монголию и Тайвань. Часть рыбы (включая путассу, сельдь, сардину, сардинеллу, ставриду и скумбрию) поступает на Африканский континент: в Гану, Нигерию, Камерун, Марокко и Мавританию. В 2022 году объём экспорта в этом направлении составил около 47 тысяч тонн.
С начала текущего года пять калининградских компаний, которые занимаются промыслом в отдалённых районах Мирового океана, добыли 195 тысяч тонн рыбы. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2022 года.
В Калининградской области ежегодное производство переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков составляет примерно 300 тыс. тонн. На 1 октября 2023 года объём выпуска находился на уровне 234 тыс. тонн (на 8% больше, чем годом ранее).
Калининградские компании увеличили объём вылова рыбы в Мировом океане на 2%.