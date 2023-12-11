Главное
Главные новости к вечеру 11 декабря
16:58 (мск), источник: Клопс.ru

На новогодние праздники из Калининграда увеличат количество рейсов до Питера и Москвы

Расписание меняется с 22 декабря по 14 января.

Источник: РИА "Новости"

На новогодние праздники из Калининграда увеличат количество рейсов «России» до Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Храброво в понедельник, 11 декабря.

На маршруте Калининград — Санкт-Петербург вносятся следующие изменения:

  1. с 22 декабря по 14 января в расписании появятся ежедневные рейсы SU/FV6319 (вылет из Санкт-Петербурга в 16:50) и SU/FV6320 (вылет из Храброво в 18:55).
  2. 28, 29, 30, 31 декабря и 4, 5, 6, 7, 8 января будут введены рейсы SU/FV6321 (вылет из Пулково в 19:00, 31 декабря — 17:00) и SU/FV6322 (вылет из Храброво в 21:05, 31 декабря — 19:05).

На маршруте Калининград — Москва:

  1. ежедневные рейсы SU/FV6313 и SU/FV6314 (вылет из Москвы в 13:30, из Калининграда в 16:10) будут выполняться с 23 декабря по 11 января.
  2. ежедневные рейсы SU/FV6311 и SU/FV6312 (вылет из Москвы в 11:05, из Калининграда в 13:45) будут выполняться с 23 декабря по 11 января (кроме 1 января).

Время указано местное для каждого аэропорта.

С 7 декабря возобновились рейсы из Калининграда в Архангельск.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Лицо в крови, нога простреляна»: очевидец — о перестрелке на площади Василевского
«Укрепляет иммунитет, повышает тонус»: диетолог рассказал о пользе грейпфрута
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта