16:58 (мск), источник: Клопс.ru
На новогодние праздники из Калининграда увеличат количество рейсов до Питера и Москвы
Расписание меняется с 22 декабря по 14 января.
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На новогодние праздники из Калининграда увеличат количество рейсов «России» до Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Храброво в понедельник, 11 декабря.
На маршруте Калининград — Санкт-Петербург вносятся следующие изменения:
На маршруте Калининград — Москва:
Время указано местное для каждого аэропорта.
С 7 декабря возобновились рейсы из Калининграда в Архангельск.