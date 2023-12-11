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Главные новости к вечеру 11 декабря
17:02 (мск), источник: Om1.ru

В аномальные морозы нет горячей воды в роддоме Бердска

Авария на сетях произошла две недели назад.

Источник: Om1.ru

В бердском роддоме две недели нет горячей воды из-за аварии на сетях, сообщает издание «Бердск-Онлайн».

По словам главврача горбольницы Бердска Елены Тоцкой, в аномальные морозы в больничных отделениях стараются поддерживать оптимальный температурный режим.

«Где проведены профилактические работы по утеплению, там вообще всё отлично», — отметила Тоцкая 11 декабря на городской планёрке.

Однако она подчеркнула, что большая проблема — отсутствие на протяжении двух недель горячей воды в роддоме из-за городской аварии. Когда ситуацию исправят, пока неизвестно.

Директор МУП «Комбинат бытовых услуг» Валерий Монастырёв и глава Бердска Роман Бурдин пообещали принять меры.

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