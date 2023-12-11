Сколько стоит ростовский Дед Мороз

Самый бюджетный вариант — не личный визит сказочного волшебника, а письмо от него. Родителям придется немного рассказать о своем ребенке, чтобы написанное вручную письмо понравилось малышу. В зависимости от наполнения (раскраска, именной магнит или календарь) и конверта письмо будет стоит от 300 до 700 рублей. На его подготовку создателям потребуется несколько дней.
Еще один недорогой вариант общения с Дедом Морозом — звонок от него. Волшебник может позвонить по аудио- или видеосвязи, пожелать ребенку того, чего он хочет, или передать наставление, подготовленное родителями. Заказчикам это обойдется примерно в 300−600 рублей.
За личный визит дедушки с внучкой придется заплатить больше. Так, экспресс-поздравление, которое длится всего 5−10 минут, будет стоить 800 рублей, а праздничная программа с играми, хороводом и другими развлечениями (продолжительностью от 20 минут) обойдется в 1200 рублей. Более высокую оплату часто просят Дедушки Морозы и Снегурочки, которые работают с детьми старшего возраста и на корпоративах со взрослыми.
В самом дорогом из опубликованных на момент подготовки материла объявлений предлагают устроить для ребенка или взрослых новогоднее шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой, костюмы которых сшиты по индивидуальному заказу. Волшебники показывают красочное шоу с использованием жидкого азота и яркого реквизита. Обойдется 40-минутное представление в 10 тысяч рублей.
Стоит отметить, что чем ближе к празднику, тем выше становятся цены на услуги волшебников. Многие из них также принимают заказы и на новогодние каникулы, до старого Нового года.