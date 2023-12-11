Главное
Главные новости к вечеру 11 декабря
17:32 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Онколог назвал простые методы, которые помогут в лечении и реабилитации рака

Онколог перечислил методы, которые подкрепят основное лечение рака.

Источник: Комсомольская правда

Простые методы, которые помогут в лечении и реабилитации рака, назвал российский онколог-маммолог Владимир Воротников, сообщает портал 24health.by.

По его словам, комплементарные или дополнительные методы не лечат сами по себе, но могут повысить эффективность традиционной терапии, снижают токсическую нагрузку, уменьшают побочку.

В их числе — физические нагрузки, которые можно вводить, но умеренно и с умом, даже в период лечения. Идеальны прогулки на свежем воздухе. После консультации с врачом возможны йога и танцы.

Но самая эффективная активность по мнению Владимира Воротникова, — скандинавская ходьба, которая работает на укрепление сердца и мышц спины, что важно, как в период лечения, так и во время реабилитации.

Медики придерживаются мнения, что умеренные физнагрузки снижают риск рецидивов онкологии.

Еще одна часть лечения — диетотерапия. Во время «химии» состояние организма пациента можно приравнять к отравлению. Поэтому его рацион — легкая пища богатая белками.

Возможна и физиотерапия. По словам онколога-маммолога, 80% пациенток с раком молочной железы подвержены различным видам полинейропатии (это когда поражаются периферические нервы и, как следствие, пропадает чувствительность на кончиках пальцев). В таком состоянии можно нечаянно обжечься или порезаться, что повлечет за собой дополнительные проблемы.

«В данном случае физиотерапевтические методы (акупунктура, иглоукалывание и др.) улучшают местные метаболические процессы, соответственно, возвращают чувствительность», — отметил Владимир Воротников.

И надо работать со снижем уровня стресса, особенно хронического.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин раскрыл планы строительства атомных подлодок
Кем заменят Зеленского: на Западе назвали фамилии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье