17:32 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Онколог назвал простые методы, которые помогут в лечении и реабилитации рака
Онколог перечислил методы, которые подкрепят основное лечение рака.
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Простые методы, которые помогут в лечении и реабилитации рака, назвал российский онколог-маммолог Владимир Воротников, сообщает портал 24health.by.
По его словам, комплементарные или дополнительные методы не лечат сами по себе, но могут повысить эффективность традиционной терапии, снижают токсическую нагрузку, уменьшают побочку.
В их числе — физические нагрузки, которые можно вводить, но умеренно и с умом, даже в период лечения. Идеальны прогулки на свежем воздухе. После консультации с врачом возможны йога и танцы.
Но самая эффективная активность по мнению Владимира Воротникова, — скандинавская ходьба, которая работает на укрепление сердца и мышц спины, что важно, как в период лечения, так и во время реабилитации.
Медики придерживаются мнения, что умеренные физнагрузки снижают риск рецидивов онкологии.
Еще одна часть лечения — диетотерапия. Во время «химии» состояние организма пациента можно приравнять к отравлению. Поэтому его рацион — легкая пища богатая белками.
Возможна и физиотерапия. По словам онколога-маммолога, 80% пациенток с раком молочной железы подвержены различным видам полинейропатии (это когда поражаются периферические нервы и, как следствие, пропадает чувствительность на кончиках пальцев). В таком состоянии можно нечаянно обжечься или порезаться, что повлечет за собой дополнительные проблемы.
«В данном случае физиотерапевтические методы (акупунктура, иглоукалывание и др.) улучшают местные метаболические процессы, соответственно, возвращают чувствительность», — отметил Владимир Воротников.
И надо работать со снижем уровня стресса, особенно хронического.