17:31 (мск), источник: Комсомольская правда
Снег и гололед обещают в Волгоградской области 12 декабря
В Волгоградской области будет сильный ветер и −16 градусов мороза.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Синоптики обещают в Волгоградской области небольшой снег завтра, 12 декабря. Осадки ожидаются не по всей территории региона, а лишь в некоторых районах. Например, в областном центре по-прежнему будет бесснежно. О том, каким будет вторник, сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Гидрометцентре.
— Местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с порывами до 22 метров в секунду, — уточнили синоптики.
В Волгоградской области во вторник при прояснениях ночью ожидается −11…-16º, а днем −5…-10º мороза. В Волгограде 12 декабря похолодает до −6…-8º. Добавим, что в ближайшие дни температура опустится до −18 градусов холода.