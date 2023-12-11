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17:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Снег и гололед обещают в Волгоградской области 12 декабря

В Волгоградской области будет сильный ветер и −16 градусов мороза.

Сейчас в Остине: +9° 2 м/с 43% 752 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики обещают в Волгоградской области небольшой снег завтра, 12 декабря. Осадки ожидаются не по всей территории региона, а лишь в некоторых районах. Например, в областном центре по-прежнему будет бесснежно. О том, каким будет вторник, сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Гидрометцентре.

— Местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с порывами до 22 метров в секунду, — уточнили синоптики.

В Волгоградской области во вторник при прояснениях ночью ожидается −11…-16º, а днем −5…-10º мороза. В Волгограде 12 декабря похолодает до −6…-8º. Добавим, что в ближайшие дни температура опустится до −18 градусов холода.

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