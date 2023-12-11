Акция по охране новогодних елей пройдет в Москве

«В преддверии Нового года, с 16 по 31 декабря, государственные инспекторы перейдут на усиленный режим патрулирования, чтобы не допустить незаконную вырубку хвойных насаждений», — говорится в сообщении.
Как уточняется, инспекторы будут патрулировать лесные массивы, в том числе в вечерние часы, как пешком, так и на спецтехнике.
«Самовольная вырубка деревьев, в том числе елок и сосен, в Москве запрещена на законодательном уровне, и размер зеленого насаждения значения не имеет. Важно помнить, что все деревья являются неотъемлемой частью городской экосистемы», — подчеркнули в департаменте.
Отмечается, что благодаря профилактической работе инспекторов в 2022 году случаев незаконной вырубки хвойных деревьев на природных территориях Москвы зафиксировано не было.