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Главные новости к вечеру 11 декабря
18:51 (мск), источник: АГН «Москва»

Акция по охране новогодних елей пройдет в Москве

Акция по охране новогодних деревьев от незаконной вырубки «Операция “Ель”» пройдет в Москве с 16 по 31 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

«В преддверии Нового года, с 16 по 31 декабря, государственные инспекторы перейдут на усиленный режим патрулирования, чтобы не допустить незаконную вырубку хвойных насаждений», — говорится в сообщении.

Как уточняется, инспекторы будут патрулировать лесные массивы, в том числе в вечерние часы, как пешком, так и на спецтехнике.

«Самовольная вырубка деревьев, в том числе елок и сосен, в Москве запрещена на законодательном уровне, и размер зеленого насаждения значения не имеет. Важно помнить, что все деревья являются неотъемлемой частью городской экосистемы», — подчеркнули в департаменте.

Отмечается, что благодаря профилактической работе инспекторов в 2022 году случаев незаконной вырубки хвойных деревьев на природных территориях Москвы зафиксировано не было.

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