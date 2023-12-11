Главное
Главные новости к вечеру 11 декабря
17:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Соборная мечеть Крыма официально откроется через два месяца

Первый намаз в мечети провели 9 декабря.

Источник: пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма

Соборную мечеть Крыма торжественно откроют ориентировочно через 2 месяца, сообщил секретарь Духовного управления мусульман Крыма при главе Республики Крым Айдер Аджимамбетов в эфире «Радио Крым».

Ориентировочно генеральному подрядчику на работы, которые осталось доделать, нужно месяца два. Много времени занимает именно роспись: в подвальном помещении в местах омовения осталось доделать роспись на дереве. И во дворе остались купола, которые тоже нужно расписать.

Айдер Аджимамбетов

Напомним, в субботу, 9 декабря, в молельном зале Соборной мечети Крыма провели первый намаз. Богослужение прошло в тестовом режиме. Официально мечеть для посещения прихожан пока еще закрыта.

Соборная мечеть в Симферополе строится с осени 2016 года. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин раскрыл планы строительства атомных подлодок
Кем заменят Зеленского: на Западе назвали фамилии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
религии