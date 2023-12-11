17:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Соборная мечеть Крыма официально откроется через два месяца
Первый намаз в мечети провели 9 декабря.
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Соборную мечеть Крыма торжественно откроют ориентировочно через 2 месяца, сообщил секретарь Духовного управления мусульман Крыма при главе Республики Крым Айдер Аджимамбетов в эфире «Радио Крым».
Ориентировочно генеральному подрядчику на работы, которые осталось доделать, нужно месяца два. Много времени занимает именно роспись: в подвальном помещении в местах омовения осталось доделать роспись на дереве. И во дворе остались купола, которые тоже нужно расписать.
Напомним, в субботу, 9 декабря, в молельном зале Соборной мечети Крыма провели первый намаз. Богослужение прошло в тестовом режиме. Официально мечеть для посещения прихожан пока еще закрыта.
Соборная мечеть в Симферополе строится с осени 2016 года. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились.